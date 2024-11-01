Ekrem İmamoğlunun Ahmet Özerin tutuklanması sonrası Çağlayandaki Saraçhane tadındaki siyasi şovu sonrası CHPde Esenyurt krizi patlak verdi. Özgür Özel, İmamoğluna karşı ön almak için tüm CHPlileri ve belediye başkanlarını Esenyurta çağırdı. Ancak Mansur Yavaş Esenyurta gitmeyeceğini duyurdu. Yavaşın İmamoğlunun Çağlayandaki siyasi şovu ve ısmarlama Cumhurbaşkanı Ekrem sloganları sonrası bu kararı aldığı üzerinde duruluyor. Öte yandan Ekrem İmamoğluna yakın isimler Yavaşa Ahmet Özer baskısı kurdu. Gelen tepkiler üzerine Mansur Yavaş gaz alma paylaşımı yaptı.