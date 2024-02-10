CHP - DEM - Kandil hattındaki at pazarlığı sürerken Ankarada hareketli saatler yaşanıyor. DEMden açıkça destek alan ancak Özgür Özel tarafından aday gösterilmeyen mevcuttaki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer apar topar Genel Merkeze çağrıldı. Soyerin DEMin ısrarı üzerine yeniden İzmire aday gösterileceği Cemil Tugayın ise adaylıktan el çektirileceği kulislerde konuşuluyor. CHP fondaşı medya CHP Genel Merkezi endişeli... Cemil Tugay nerede başlıklı haberlerle sürece zemin hazırlıyor. Öte yandan Soyerin Ankaraya çağrılmasıyla eş zamanlı olarak bazı adaylarını açıklayan DEM İzmir adayını yine açıklamadı.