Cumhuriyet Halk Partisinde Hatay krizi boyut kazandı. Daha önce Anketlerde önde çıkıyor diyerek Lütfü Savaşı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan aday gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremzedelerin büyük tepkisiyle karşılaştı. Daha sonra alternatif yok diyerek Lütfü Savaş ısrarını sürdüren Özgür Özel geri adım attı. Dün CHPnin aday tanıtım toplantısında yer almayan Lütfü Savaşın adaylığının geri çekileceği öğrenildi. Özel bugün yaptığı açıklamada, Lütfü Beyin onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. derken Savaşın bağımsız aday olacağı iddiaları gündeme geldi. Krizin gölgesinde Özel ve Savaş genel merkezde görüşme gerçekleştirdi. Lütfü Savaşın görüşmede geri çekilmek istemediğini ilettiği konuşuluyor. Savaş yaptığı açıklamada yarın Hatayda miting düzenleyeceğini belirterek, Ne yapacağımızı Hatay halkı ile paylaşacağız. dedi.