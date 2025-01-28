CHPde Ekrem İmamoğlu adaylığının açıklanması için baskıyı artırdı. Özgür Özel Adayımız hazır çıkışında bulunsa da Bir kişi karar veremez diyerek ihtiyatlı bir pozisyon aldı. Bir yandan da CHP MYKsı yeni yol haritası gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı adayının ilan edileceği sürecin takviminin duyurulacağı belirtilirken Mansur Yavaş cephesinden anketlerde öndeyiz bombası geldi. Yavaşın Özele adaylık tartışması bizi yorar diyerek tepki gösterdiği İmamoğluna ise Herkes işine baksın sözleriyle rest çektiği konuşuluyor.