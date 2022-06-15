CHP'de ihale kıyağı! 150 yıllık İETT'yi çökerttiler! 15 ihale Karabat'ın / 14.06.22

CHPli belediyelerde gün geçmiyor ki yolsuzluk ve ihale kıyağı haber olmasın. Kendi yandaşlarına ihaleleleri peşkeş çeken CHPli belediyelerin başında İBB geliyor. İBB Meclisinde konuşma yapan Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, vatandaşın kanayan yarası haline gelen toplu taşımada yaşanan usulsüzlükleri ve yolsuzlukları anlattı. Bakım ve onarımının yapıldığı belirtilen 638 araçtan, 378’inin sadece 1 ayda arıza sebebiyle garaja döndüğünün tespit edildiğini söyledi. İhalelerin çoğunun CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabatın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Şye verildiğinin tespit edildiğini aktardı.