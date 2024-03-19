Terörün siyasi ayağı DEM Parti ile kol kola 31 Mart seçimlerine giden CHPde ikinci Burcu Köksal krizinin fitili ateşlendi. CHPnin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Hain terör örgütü PKKya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim. diyerek DEM Partiye tepki gösterdi. Siyaset kulislerinde ikinci Burcu Köksal olayı olarak değerlendirilen Akının bu açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eş başkan gibi hareket eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun nasıl bir pozisyon alacağı ise merak ediliyor.