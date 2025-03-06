CHP şimdi de Rozet işportaya düştü kavgasına tutuştu. Özgür Özelin tüm tepkileri kulak ardı edip Mansur Yavaşın emaneti diyerek Adnan Bekere rozet takması 6 Oku karıştırdı. Kılıçdaroğluna yakın vekiller kazan kaldırdı. Oğuz Kaan Salıcı, CHPlileri rencide edecek bir olay içim acıyor diyerek Bekerin CHPye geçmesine karşı çıktı. CHPli üst düzey bir isim ise SÖZCÜ TV yayınına Oğuz Kaan Salıcı gibi düşünen en az 70 vekil var mesajı gönderdi. CHPde 80 vekilin Özgür Özelle arasının kötü olduğu uzun zamandır siyaset kulislerinde yankılanıyor.