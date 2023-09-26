CHPde genel seçimlerde yaşanan hezimetin ardından kaos eksik olmuyor. Kurultaya giden süreçte CHPnin en çok üye ve delegesinin bulunduğu İstanbul için adaylar belli oldu. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile hareket eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun destek verdiği Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelikin ardından CHPnin eski il başkanlarından ve Kemal Kılıçdaroğlunun destek verdiği Cemal Canpolat da adaylığını açıkladı. Yaşanan gelişmenin ardından bomba bir iddia gündeme geldi. CHP yandaşı Şaban Sevinç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun Cemal Canpolat ile yaptığı görüşmede il başkanlığı yarışına girmemesi gerektiğini belirterek, Değişim olduğunda senin gibi biri genel merkezde daha üst makamlarda görev alır dediğini iddia etti. Öte yandan CHPli Barış Yarkadaş ise Ekrem İmamoğlunun Erdoğan Toprak ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolata Özgür Çelike desteği çekerseniz altınızı boşaltırım dediğini iddia etti. Yarkadaş İmamoğlunun Sonuna kadar gideceğim diyerek sert ifadeler kullandığını söyledi.