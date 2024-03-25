CHPde 1 Nisan sonrası için savaş çanları çalarken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çekişme tavan yaptı. Mevcuttaki krizleri aşamayan parti, İstanbul ve Ankarada miting yapmama kararı aldı. Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, İstanbuldaki seçim kampanyasına Özgür Özeli hiçbir şekilde dahil etmedi. Billboard ve afişlerde Özele yer vermedi. Krizin bir de Ankara sacayağı var... Mansur Yavaş hem Özgür Özel hem de Ekrem İmamoğlundan rahatsız. Yavaşın Özgür Özeli hedef alarak İmamoğlu’na karşı basiretsiz dediği öne sürüldü. İstanbul ve Ankaradaki mitinglerin iptal kararının altında bu kavgaların yattığı konuşuluyor.