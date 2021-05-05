CHP'de istifa depremi: Parti Meclis Üyesi Gaye Usluer CHP'den istifa etti / 05.05.21

Son dakika haberine göre, Eskişehir’de 25 ve 26’ncı dönem CHP milletvekilliği yapan ve halen parti meclis üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıkladı. Usluer, açıklamasında, “Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim” dedi. Öte yandan Usluer, İncenin kurduğu partiye katılıp katılmayacağı konusunda da açıklamalarda bulundu.