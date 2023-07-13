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CHP'de kan gövdeyi götürüyor! 'Aptal - şizofren' tadında yeni kriz... Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'geri zekalı' yakıştırması / 12.07.23

CHP'de kan gövdeyi götürüyor! 'Aptal - şizofren' tadında yeni kriz... Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'geri zekalı' yakıştırması / 12.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP'de kan gövdeyi götürüyor! 'Aptal - şizofren' tadında yeni kriz... Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'geri zekalı' yakıştırması / 12.07.23

Takvim 04:29
02

Murat Karayalçın rakı masasından kalktı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'nun hayallerini suya düşürecek hamle / 12.07.23

Takvim 02:48
03

Trabzonspor rotayı İtalya'ya çevirdi! Duvan Zapata için resmi teklif yapıldı / 13.07.23

Takvim 01:14
04

Konutta talep durdu ikinci elde fiyatlar hızla düşüyor

Takvim 02:52
05

ABD' Başkanı Joe Biden'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür videosu / 12.07.23

Takvim 01:51
06

Turkuvaz Medya'nın hazırladığı 15 Temmuz sergisi Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı / 12.07.23

Takvim 01:16
07

Fondaş Levent Gültekin'in iddiaları sonrası CHP Genel Merkezi'nden Bay Bay Kemal'e 'kahraman' aklaması / 12.07.23

Takvim 01:23
08

Tetikçi Euronews'in provokatif F-16 ve AB sorusuna Başkan Erdoğan'dan tokat gibi cevap! 28 Mayıs'taki demokrasi destanını hatırlattı / 12.07.23

Takvim 02:59
09

Başkan Erdoğan - Miçotakis görüşmesi Yunan basınında! 60 dakikalık görüşme! O detaya vurgu yaptılar / 12.07.23

Takvim 01:47
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