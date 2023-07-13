Değişim sancıları çeken CHPnin İstanbul ayağındaki kaos katlanarak büyüyor. Başrolde yine Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu var. Daha önce Aptal - şizofren ve Profil gerilimiyle gündeme gelen ikili yine birbirini hedef aldı. CHP İstanbul ilçe başkanlarıyla bir araya gelen İmamoğlu, kendisine profil ayarı veren Canan Kaftancıoğluna yönelik Erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum” ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu, cephesinden Ekrem İmamoğluna aptal - şizofren kavgasına anımsatan bir yanıt geldi. Canan Kaftancıoğlu, kendisini hedef alan Ekrem İmamoğluna üstü kapalı bir biçimde geri zekalı yakıştırmasında bulundu, Olduğu kadar zekasını konuşturmayı denese başarılı olur dedi.