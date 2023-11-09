CHPde lider değişti, gerilim bitmedi. Ekrem İmamoğlu cephesinden Özgür Özele verilen Seni o koltuğa biz oturttuk mesajlarına bir yenisi daha eklendi. Ekremci Odatvnin imtiyaz sahibi Soner Yalçın, Çiçeği burnunda genel başkan hızlı girdi; her popüler konuda görüş açıklamaya başladı… Özgür Özel bilmelidir ki; insan diliyle değil, yaptığıyla lider olur dedi. Yalçının Özgür Özele çok konuşma şeklinde ayar vermesi dikkatlerden kaçmadı. Bir başka Ekremci İsmail Saymaz ise İmamoğlunu değişimin önderi ilan edip CHPnin fiili eşbakanı olduğunu söyledi.