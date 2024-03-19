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CHP'de kara para büyük kavga! Tuncay Yılmaz ve binayı satan Ali Rıza Braka'nın ifadeleri ortaya çıktı | Canan Kaftancıoğlu ifade verecek / 19.03.24

CHP'de kara para büyük kavga! Tuncay Yılmaz ve binayı satan Ali Rıza Braka'nın ifadeleri ortaya çıktı | Canan Kaftancıoğlu ifade verecek / 19.03.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'de kara para büyük kavga! Tuncay Yılmaz ve binayı satan Ali Rıza Braka'nın ifadeleri ortaya çıktı | Canan Kaftancıoğlu ifade verecek / 19.03.24

Takvim 06:28
02

CHP'de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak 'Özgür'leşme hamlesi! Özel 'buradayım' dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor / 19.03.24

Takvim 03:40
03

Fenerbahçe'den Olağanüstü Genel Kurul kararı: Ligden çekilme gündemde! | Ali Koç'tan istifa kararı: Kulüpler Birliği Başkanlığı... / 19.03.24

Takvim 02:26
04

Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı: "Penaltı vereceğim kart vermeyeceğim" / 19.03.24

Takvim 00:25
05

Başkan Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını gerçekleştirdi | CHP'nin paradan kulelerine tepki: Hayırdır ya ne iş bu! / 19.03.24

Takvim 06:27
06

Başkan Erdoğan 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar yaptı | Harekat sinyali: Teröristana izin vermeyeceğiz / 19.03.24

Takvim 06:20
07

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan KYB'ye PKK uyarısı! 7 Şubat MİT kumpası öncesi tarihi MGK: 28 Aralık 2011 FETÖ'cülerin dinleme cihazlarını bulduk / 19.03.24

Takvim 06:31
08

Ekremci İsmail Saymaz patladı: Bir binayı almaya beceremeyen partiye iktidar verilir mi? | CHP'nin paradan kuleleri / 19.03.24

Takvim 06:24
09

CHP'de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'dan DEM Parti'ye tepki: "PKK'nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim" / 19.03.24

Takvim 00:00
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