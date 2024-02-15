CHPde kaos dinmiyor... Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesi tavan yaptı. İstanbulda İmamoğlunun aday tanıtım toplantısına gitmeyip tavır sergileyen Özgür Özel, İzmirde İmamoğluna karşı gövde gösterisinde bulunmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere Özel, İzmirde Cemil Tugayı aday göstermiş, Buğra Gökçe dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğluna rest çekmişti. Özelin İstanbulda listelere çöken İmamoğluna karşı aday tanıtımına gitmeyip İzmirdeki toplantıya iştirak edecek olması mevcuttaki krize boyut kazandırdı.