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CHP'de kazan kaynıyor, kulisler çalkalanıyor! Özgür Özel, CHP koltuğu için ellerini ovuşturuyor: Yeter ki değişim olsun / 12.06.23

CHP'de kazan kaynıyor, kulisler çalkalanıyor! Özgür Özel, CHP koltuğu için ellerini ovuşturuyor: Yeter ki değişim olsun / 12.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'de kazan kaynıyor, kulisler çalkalanıyor! Özgür Özel, CHP koltuğu için ellerini ovuşturuyor: Yeter ki değişim olsun / 12.06.23

Takvim 04:52
02

George Soros 25 milyar dolarlık kaos imparatorluğunu sapkın LGBT terörü destekçisi oğlu Alex'e devretti: Daha azgın daha siyonist daha canavar! / 12.06.23

Takvim 03:45
03

Yargıtay Başsavcılığından AYM'ye "HDP'nin Hazine yardımına bloke konulsun" talebi! / 13.06.23

Takvim 03:10
04

Dertleri taziye değil şov! CHP'li Milletvekili Çakır şehit cenazesinde olay çıkardı: "Hoca Atatürk'e de söyle" / 13.06.23

Takvim 00:59
05

28 Mayıs'taki hezimet sonrası Akşener koltuğa 'İYİ' sarıldı! "Git torun sev" çağrılarına kulak tıkadı: GİK'ten 'devam kararı' çıktı / 13.06.23

Takvim 04:18
06

Enner Valencia resmen Fenerbahçe'den ayrıldı! Brezilya ekibi Internacional'e imza attı / 12.06.23

Takvim 01:04
07

Icardi’ye Suudi Arabistan'dan milyonluk teklif! Arjantinli yıldız Icardi teklife... / 12.06.23

Takvim 01:15
08

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu! / 12.06.23

Takvim 02:18
09

Kılıçdaroğlu teflon gibi üzerine hiçbir şey yapışmıyor! / 12.06.23

Takvim 01:39
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