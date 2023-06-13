CHPde yer yerinden oynuyor. Koltuğa yapışan ve mücadeleye devam diyen Kemal Kılıçdaroğluna Ekrem İmamoğlundan sonra Özgür Özelde rakip oldu.Kılıçdaroğluna karşı bayrak açan Özel seçimlerden başarısız olduklarını ifade etti. Özgür Özel, genel başkanlığa talip olduğunu belirterek, Sorumluluktan kaçmam. Parti kimsenin önünü kapatmamalı. ifadelerini kullanmıştı. Tüm bu yaşananların ardından CHP kulislerinden bomba iddialar gündeme geldi. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na karşı yaptığı adaylık çıkışı sonrası açıklamalarda bulundu. “Bu süreçte mutlaka kuvvetli özeleştiri yapmamız lazım” diyen Özel, Sorumluluktan da fedakarlıktan kaçmıyorum. Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon olmak isteyen takımın her mevkiinde olabilirim. Yeter ki değişim olsun dedi. Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili iki ismin daha adaylık için hazırlandığı A Haber ekranlarında kulis bilgisi olarak paylaştı.