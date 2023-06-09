14 ve 28 Mayıstaki seçimlerde büyük hezimet yaşayan CHPde kılıçlar çekildi. Kılıçdaroğlunun buradayım mesajına karşı CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim çağrısı yaptı. İmamoğluna karşı Kılıçdaroğlunu destekleyenlerin ardından CHPli Murat Karayalçın da partide değişim olması gerektiğini belirtti. CHP yandaşı Sözcü TVde ise İmamoğlunun üniversiteden arkadaşı olduğu bilinen Fatih Portakal CHPnin içinde kimlerin Kılıçdaroğluna karşı cephe alacağını açıkladı. Portakal, Bir de Olağan kurultaya kadar bu iş gitmez diyorlar 15 Ekime kadar. Olağanüstü bir kurultay da olabilir. ifadelerini kullandı.