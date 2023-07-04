Cumhuriyet Halk Partisi, gergin ve tansiyon derecesi yüksek günlerden geçiyor. Seçim faturasını MYKya kesip üyelerin istifasını alan, 14. katı darmadağın ederek 80e yakın danışmanına çizik atan Bay Bay Kemal, kendisini eleştirenleri de ihmal etmedi. Kılıçdaroğlu, Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir sözleriyle kendisini eleştiren CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcıyı kendi imzasını taşıyan bir yazıyla görevden aldı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.