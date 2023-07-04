×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
CHP'de Kılıçdaroğlu'na dokunan yanıyor! "Kabul edelim seçimlerde ağır yenilgi aldık" diyen Aytuğ Atıcı görevden alındı / 04.07.23

CHP'de Kılıçdaroğlu'na dokunan yanıyor! "Kabul edelim seçimlerde ağır yenilgi aldık" diyen Aytuğ Atıcı görevden alındı / 04.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP'de Kılıçdaroğlu'na dokunan yanıyor! "Kabul edelim seçimlerde ağır yenilgi aldık" diyen Aytuğ Atıcı görevden alındı / 04.07.23

Takvim 02:18
02

Kılıçdaroğlu 'satılık kalemler' demişti... CHP'li Hüseyin Erol "parayı bizden alıyorlar" deyip Ekremci Sözcü TV ve Halk TV'yi 'hain' ilan etti / 03.07.23

Takvim 03:38
03

FETÖ'nün evlatlığı Pensilvanya artığı Enes Kanter'den yeni kalleşlik! ABD'yi akladı Türkiye'yi karaladı: Kirli algı operasyonu / 03.07.23

Takvim 01:56
04

Mutfak yalan villa gerçek! Kılıçdaroğlu'nun 316 bin TL'lik tatili sonrası CHP'liler isyanda: "Ömrümüzü tüketti utanmadan tatil yapıyor" / 04.07.23

Takvim 03:25
05

Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! BIST 100 endeksi ilk kez 6000 puanın üstüne çıktı

Takvim 01:08
06

Körfez çıkarması! Başkan Erdoğan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kritik ziyaret: Yeni anlaşmalar masada... / 04.07.23

Takvim 01:14
07

Arda Turan'dan Arda Güler'e tavsiye: '"Hiç düşünme Barça'ya git" / 04.07.23

Takvim 02:02
08

Kato'daki petrol keşfi Gabar'dan 5 kat fazla: "Gözün aydın Türkiyem"

Takvim 09:59
09

Ticaret Bakanlığı ihracat rakamlarını açıkladı: Dış ticaret açığımız yüzde 34,5 oranında geriledi!

Takvim 05:14
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı