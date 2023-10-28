CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel denkleminde yaşanan koltuk kavgası yeni hamlelerle devam ediyor! Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğluna divan başkanlığı teklifi yaptı. Kılıçdaroğlu bu hamle ile hem İmamoğlunun kurultay sürecinde tarafsız kalmasını hem de Özgür Özeli devirip kendi zaferini İmamoğlunun ağzıyla ilan etmeyi amaçladı. Bir taşla iki kuş vurmak isteyen Kılıçdaroğluna Ekrem İmamoğludan yeni hamlelerle yanıt geldi. Divan başkanlığı teklifini kabul eden Ekrem İmamoğlu tarafsız kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı. Bugün de bir açıklama yapan İmamoğlu, Özgür Özelle tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım diyerek Kılıçdaroğluna rest çekti. Kurultaya sayılı günler kalan yapılan hamleler parti içindeki yeni entrikaların da habercisi oldu...