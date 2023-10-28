×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
CHP'de kim kimi yiyecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Divan" hamlesi sonrası Ekrem İmamoğlu delegeleri toplayıp Özgür Özel'i işaret etti! / 27.10.23

CHP'de kim kimi yiyecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Divan" hamlesi sonrası Ekrem İmamoğlu delegeleri toplayıp Özgür Özel'i işaret etti! / 27.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP'de kim kimi yiyecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Divan" hamlesi sonrası Ekrem İmamoğlu delegeleri toplayıp Özgür Özel'i işaret etti! / 27.10.23

Takvim 03:40
02

Tazminat hesabı değişiyor! Kıdem, ihbar ödemesi yeni yılda ne kadar artacak? Ocak ayını bekleyen hangi avantajları elde edecek?

Takvim 03:22
03

Filistin'den, dünya ülkelerine çağrı: İsrail'i Gazze'de ateşkes ilan etmeye zorlayın / 27.10.23

Takvim 01:48
04

Katliam karşısında vicdan azabı! Siyonist İsrail'in katliamlarına dayanamayan BBC çalışanları katledilen sivillere ağlıyor / 27.10.23

Takvim 02:39
05

Beşiktaş Bodo Glimt'e de kaybetti! Son sıraya demirledi / 27.10.23

Takvim 02:26
06

CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın Hamas hakkındaki 180 derece dönüşü! 2020 yılında 'direniş', 2023 yılında 'terör' örgütü! / 27.10.23

Takvim 02:09
07

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partililerle gizli ittifak girişimine zehir zemberek sözler: Siyasi ahlaksızlık / 27.10.23

Takvim 02:46
08

Sosyal yardımlarda yeni dönem: Her haneye en az bir gelir! Artış tahminlerine göre kim, ne kadar alacak? 5 bin TL yasalaştı

Takvim 02:04
09

DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor / 27.10.23

Takvim 02:15
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı