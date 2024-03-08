CHP - DEM hattındaki kirli ittifak Burcu Köksalın DEM çıkışıyla bir kez daha tescillendi. Özgür Özel, DEMin gönlünü almak için taahhütname imzalayacaklarını duyurdu. Ekrem İmamoğlu ise Özeli sümen altı edip eş genel başkan edasıyla Köksalı tehdit etti. İmamoğlu, Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak dedi. Büyükşehirlerde DEM desteğini kaybetme endişesi yaşayan CHP Genel Merkezi de resmi açıklamayla DEMden özür diledi. Açıklamada Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak denildi. Tüm bu yaşananlar CHPnin DEMi kaybetmemek uğruna neler yapacağını gözler önüne serdi.