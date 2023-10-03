CHPde seçimlerin ardından başlayan koltuk kavgası partinin her kademesinde yaşanıyor. Değişim ve istifa seslerine kulak tıkayıp koltuktan kalkmayan Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisine karşı savaş verirken bir yandan da parti içinde genel sekreterlik savaşı başladı. Ekonomik yetkiyi de eline alacak genel sekreter ben olmalıyım diyen CHPnin önde gelen isimleri dört koldan kulislere başladı. Birbirlerine karşı kulis yapan isimler arasında Engin Özkoç, Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Deniz Demir, Neslihan Hancıoğlu gibi ağır toplar dikkat çekiyor... İşte detaylar...