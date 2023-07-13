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CHP'de koltuk savaşları kızışıyor! Bomba kulis! Değişim diyerek genel başkan koltuğuna göz diken İmamoğlu'na hain iması / 12.07.23

CHP'de koltuk savaşları kızışıyor! Bomba kulis! Değişim diyerek genel başkan koltuğuna göz diken İmamoğlu'na hain iması / 12.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'de koltuk savaşları kızışıyor! Bomba kulis! Değişim diyerek genel başkan koltuğuna göz diken İmamoğlu'na hain iması / 12.07.23

Takvim 02:43
02

Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb’in Hırvat kalecisi Dominic Livakovic'e yeni teklif / 13.07.23

Takvim 01:31
03

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü! "Isınma turları bitti, yeni süreç başlıyor" mesajı: 1 saatlik zirvede ne konuşuldu? / 12.07.23

Takvim 02:32
04

Amacı hedef şaşırtmak! Koltuğu sallantıda olan Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan üzerinden provokasyona soyundu! AK Parti'den sert tepki / 12.07.23

Takvim 02:44
05

Kılıçdaroğlu kazanamayacağını biliyordu! Fondaş Levent Gültekin "Yorum değil, bilgi" diyerek anlattı: "Adaylığımı engelleme şansım yok" dedi / 12.07.23

Takvim 02:54
06

Yeter 'ar'tık: CHP'de kazan kaynıyor! Müjde Ar da Kılıçdaroğlu'na isyan etti! / 12.07.23

Takvim 01:15
07

Meclis'te ele alındı: Ek bütçenin yarısı deprem bölgesine gidecek!

Takvim 01:16
08

Bay Bay Kemal'in A Takımı'ndan İmamoğlu ve İYİ Partililere %52 ayarı! Ekremci SÖZCÜ'den "Kılıçdaroğlu %48'i fazla kutsuyor" çıkışı / 12.07.23

Takvim 04:23
09

İstanbul'da ekmek karmaşası: Her ilçede farklı fiyat!

Takvim 01:22
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