Son dakika haberleri... CHPde kaybedilen seçim sonrası kavga kıyamet bitmiyor. Ekrem İmamoğlunun değişim çıkışı, Kemal Kılıçdaroğlunun koltuğu bırakmayacağına dair hamleleri daha çok konuşulacak cinsten. Parti içinde bazı kesimler Ekrem İmamoğlu gibi değişim isterken bazıları ise İmamoğlunu hamleleri nedeniyle sert eleştiriyor. Kızışan koltuk kavgasında son perde dün yapılan toplantıda yaşananlar oldu. Gelen kulis haberine göre ilçe başkanları ile toplantı yapan Ekrem İmamoğluna hain imasında bulunulurken sinirlenip salonu terk eden İmamoğlu Kılıçdaroğlu bana verdiği sözü tutmadı dedi. İşte CHPde yaşanan gerilimin detayları...