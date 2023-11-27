CHPde kurultay bitti ancak koltuk savaşı bir türlü bitmedi. Özgür Özelin koltuğu Ekrem İmamoğlu vesayeti altında kaldı. Emanetçi tavşan konumuna düşen Özel bu durumdan rahatsızlık duyarken; tansiyonu yükselten bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özelden habersiz lüks otel köşelerinde il başkanlarını topladı. Gelişme üzerine genel merkezde kriz çıktı. Özgür Özel de toplantıyı basıp İmamoğluna genel başkan benim ayarı verdi. Toplantıdan yansıyan karelerde ikili arasında soğuk rüzgarlar eserken; Ekremcilerin kürsüye Özgür Özelden önce İmamoğlunu davet etmesi yaşanan güç savaşını gözler önüne serdi.