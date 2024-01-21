Cumhuriyet Halk Partisinde krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Ekrem İmamoğlunun vesayeti altında liderlik göstermeye çalışan Özgür Özel Kurultayda verdiği önseçim sözünü tutmadı. Duruma tepki gösteren bazı milletvekilleri, parti tabanının güçlü olduğu İzmir, Çankaya, Kadıköy gibi yerlerde önseçim yapılmamasını eleştirirken kendi illeriyle ilgili aday belirleme süreçlerine dahil olamadıklarını da dile getiriyor. Partideki bir başka bomba ise TBMM amirliği seçiminde yaşandı. Özgür Özelin, eski Genel Başkan Kılıçdaroğlunun adayına karşı kaybettikleri TBMM İdare Amirliği seçiminde aday olan Orhan Sümeri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar aracılığıyla geri çekilmeye zorladığı iddia edildi. İşte detaylar...