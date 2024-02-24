CHPde iç karışıklık dallanıp budaklanıyor, olağanüstü kurultay çanları yüksek sesle çalıyor... Kemal Kılıçdaroğlunun intikam odaklı saha çalışmaları hem Özgür Özeli hem de Ekrem İmamoğlunu panikletti. Parti içindeki kaos günden güne büyürken İmamoğlu, fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlunu hedefe koydu. Başrolde Fatih Portakal var idi. Portakal, Kılıçdaroğlu, kenarda bekliyor şu an yedekte. 79 yaşında ısınmaya devam ediyor umarım o da hep yedekte kalmaya devam eder sözleriyle Bay Bay Kemalin kurultay hazırlıklarına dikkat çekti.