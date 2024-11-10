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CHP'de "Kurultay" çatlağı! Oğuz Kaan Salıcı fitili ateşledi ortalık karıştı... Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekilleri Özgür Özel'e yükleniyor! / 09.11.24

CHP'de "Kurultay" çatlağı! Oğuz Kaan Salıcı fitili ateşledi ortalık karıştı... Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekilleri Özgür Özel'e yükleniyor! / 09.11.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'de "Kurultay" çatlağı! Oğuz Kaan Salıcı fitili ateşledi ortalık karıştı... Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekilleri Özgür Özel'e yükleniyor! / 09.11.24

Takvim 06:43
02

"Donald Trump, Suriye'den ABD askerlerini çekecek" iddiası tutuşturdu! Terörist Mazlum Kobani'nin "bizi bırakma" seslenişi / 09.11.24

Takvim 02:15
03

Tel Aviv’e destek ABD’ye pahalıya patladı! İsrail gazetesi ‘Trump Netanyahu’yu iktidardan indirecek’ dedi / 09.11.24

Takvim 02:58
04

Trump’ın Orta Doğu politikası Tiffany’nin kocasında saklı! Dünür Massad Boulos’un gizli görevi / 09.11.24

Takvim 04:45
05

Okan Buruk'tan dev sürpriz! Samsunspor maçında o yıldız sahada / 09.11.24

Takvim 04:36
06

Galatasaray forvetini buldu! Mauro Icardi'nin yerine o gelecek / 09.11.24

Takvim 01:20
07

Kayyum sonrası 235 şüpheli gözaltında! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: "Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir" / 09.11.24

Takvim 07:18
08

Mourinho'dan o yıldıza kesik! Sivas maçı 11'ini belirledi / 09.11.24

Takvim 02:06
09

Karadeniz derbisinde kazanan Rize! Trabzonspor Rizespor'a 3-1 yenildi / 09.11.24

Takvim 03:35
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