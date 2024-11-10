CHP içinde Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlunun başını çektiği dört başlı kavga büyüyor. Takvim.com.tr olağanüstü kurultay kulislerini yazarken Kemal Kılıçdaroğlu cephesi fitili ateşledi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Kemal Kılıçdaroğlunun çekirdek ekibinde yer alan Oğuz Kaan Salıcı, Özgür Özeli Padişah değilsin ifadeleriyle açık bir şekilde hedef alarak Kurultay bir lütuf değildir, haktır. Gerekirse Kurultay’a gidilir. dedi. Oğuz Kaan Salıcının çıkışına Genel Merkez Sözcüsü Deniz Yücel, Kibir ve gözü dönmüş ihtiras şeklinde yanıt verdi. Ancak Kılıçdaroğluna yakın isimler Yüceli hedef alarak el yükseltti...