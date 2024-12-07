Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü kurultay tartışmalarından çıkamadı... CHP kulislerinde Özgür Özeli indirip yeniden Kemal Kılıçdaroğlunu genel başkan yapma planı konuşuluyor... Kemal Kılıçdaroğluna yakın isimler bu plan doğrultusunda Özeli hedef alarak Kaygılıyız bildirisi yazdı. Genel Merkezden Gücü yeten imza toplar resti geldi. CHP içindeki kavganın bir diğer aktörü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Partiyi sanki olağanüstü kurultay ihtiyacı varmış gibi göstermek asla kabul edilemez derken Kılıçdaroğluna yakın isimler ABB Başkanı Mansur Yavaşın yanında mevzilendi. Takvim.com.tr CHPdeki kavganın detaylarını yazdı...