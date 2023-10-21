CHP adım adım kurultaya gidiyor...Genel merkezdeki görüşmeler ve Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığı yönünde toplanan imzalar değişimcileri rahatsız etti. Ekrem İmamoğlunun tavşan adayı Özgür Özel, kurultaya kadar farklı illerde parti örgütleriyle buluşmalar gerçekleştirmek üzere kendini yollara vurdu. Kütahyada delege avına çıkan Özel, Tepeden tırnağa değişim dedi, Kılıçdaroğluna sert vurdu. CHPde krize neden olan danışman mevzusu üzerinden Kılıçdaroğluna yüklenen Özel, mevcuttaki CHP örgütünü de topa tuttu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.