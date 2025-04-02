CHP olağanüstü kurultay öncesi hareketli günlerden geçiyor. Bir grup delege Kemal Kılıçdaroğlunu göreve çağırıp imza toplamaya başladı. Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp Genel başkan adayıyım demedim diyerek topu delegelere atan Kılıçdaroğlu ise adaylığa yeşil ışık yaktı. Bay Kemalin demokratik kurultay vurgusu yaparak önceki kurultayın şaibeli olduğunu ima etmesi dikkat çekti. Bu süreçte Silivride İmamoğlu - Kılıçdaroğlu arasında birden fazla görüşme yapıldı. Akıllara Kurultay öncesi Özgür Özeli yeme planları mı? sorusu geldi.