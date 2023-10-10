CHPde kurultaya gidilen süreçte tansiyon bir türlü düşmüyor. Kurultaya en çok delege gönderecek olan İstanbul il kongresini Ekrem İmamoğlu ve değişim yanlısı Özgür Çelik kazandı. Bu sonuçla umutlanan değişimcilere genel merkezden Bu işin bir de Ankara boyutu var resti geldi. Kılıçdaroğluna yakın kaynaklar, Kemal Bey yine kazanacaktır. Diğer illerde ağırlıklı olarak Kemal Bey’e yakın isimler kazandı değerlendirmesini yaptı. Umutlanan değişimciler ise Genel merkezin kazanılmış gördüğü yerlerde de fikir değiştirenler olacaktır kafasında. Öte yandan Kılıçdaroğlunun İstanbulda kongreyi kazanıp il başkanı olan Özgür Çeliki aramaya bile tenezzül etmemesi yeni krizin fitilini ateşledi.