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CHP'de kurultaya giderayak çatışmalar şiddetleniyor! Genel merkezden Ekremcilere 'Ankara' resti: Umutlanmayın Kılıçdaroğlu yine kazanacak / 10.10.23

CHP'de kurultaya giderayak çatışmalar şiddetleniyor! Genel merkezden Ekremcilere 'Ankara' resti: Umutlanmayın Kılıçdaroğlu yine kazanacak / 10.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'de kurultaya giderayak çatışmalar şiddetleniyor! Genel merkezden Ekremcilere 'Ankara' resti: Umutlanmayın Kılıçdaroğlu yine kazanacak / 10.10.23

Takvim 01:12
02

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, İsrail'i "soykırım" yapmakla suçladı! Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Çözüm için tek lider! / 10.10.23

Takvim 01:17
03

Fondaş medyadan CHP İstanbul İl Kongresi eleştirisi: Kişisel çıkarları peşinde koşan bu tiplerin memlekete yararı olmaz / 10.10.23

Takvim 01:08
04

Barış ve savaşta umudun adresi Türkiye: Dünya basını İsrail-Filistin gerginliğinde izlenen politikaya dikkat çekti / 10.10.23

Takvim 00:59
05

Akşener İstanbul'da İmamoğlu mu diyecek? İP'teki istifaların perde arkası ortaya çıktı! Buğra Kavuncu'nun "Blöf yapmıyoruz" açıklaması sonrası bomba iddia / 10.10.23

Takvim 01:01
06

Piyasalarda İsrail-Filistin tedirginliği! Yatırımcılar dikkat! Petrol ve altın fiyatları ne olacak?

Takvim 01:10
07

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den ağızları açık bırakacak Adnan Oktar itirafı! Kedicik olmaktan son anda.... / 10.10.23

Takvim 01:02
08

Binlerce işçinin dikkatine! 141 bin işçi aranıyor | Hangi alanlara personel alınacak?

Takvim 01:18
09

Çalışanlara tamamlayıcı emeklilik! Kıdem tazminatına etkisi olacak mı? Sistem nasıl işleyecek? İkinci maaş nasıl alınacak?

Takvim 00:49
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