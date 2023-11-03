CHPde dananın kuyruğu kopuyor... Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özelin başını çektiği değişimciler ile Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi genel merkezciler kurultaya saatler kala birbirlerine girmiş vaziyette. Bir yandan da saflar netleşmeye başladı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini ifade etti. Öte yandan parti genel merkezinde bir araya gelen bazı CHPli il başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasında bulundu.