28 Mayıstaki hezimet sonrası CHPde çarşı pazar karışırken Kılıçdaroğlunun satılık kalemler olarak tanımladığı yandaş medya aktörleri üst perdeden hem CHPyi hem de Bay Bay Kemali hedef aldı. Bu durumun en somut örneklerinden biri de hiç şüphesiz Fatih Altaylı... Seçim sürecinde siyaseti dizayn ettiklerini beyan eden kadroda yer alan Altaylı, Kılıçdaroğlunu parlatıp karşısındaki adayları yerden yere vuruyordu. Ancak aynı Altaylı seçim sonrası en büyük Kılıçdaroğlu düşmanı kesildi. Bununla da yetinmeyen Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlunun yardımcısı Eren Erdemi Şu koltuğa oturtmayacağım adam, kendisini bir kere gördüm hayatımda” sözleriyle hedef aldı. Erdem ise Kendisini bir kez gördüm diyen Altaylıya Geçmişte programımı onurlandırmışlığı vardır şeklinde videolu yanıt verdi.