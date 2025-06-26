Şaibeli kurultay soruşturmasında 30 Hazirana kısa bir süre kala Kılıçdaroğlunun açıklaması gündeme bomba gibi düşünce Özgür Özel, Saraçhaneyi örnek göstererek Oraya nasıl sahip çıktıysak partiye de çıkarız sözleriyle koltuğu bırakmam dedi. Özelin bu açıklaması sokakları mı karıştıracak sorusunu akıllara getirirken İBB soruşturmasında fonlanan gazeteciler arasında adı geçen Nevşin Mengü ve Ruşen Çakır Genel Merkez tarafından devreye sokuldu. Mengünün Siyasi çöplük ifadesi ve Ruşen Çakırın Ne kadar CHP düşmanı varsa Bay Kemalci çıktı sözleri bir Kılıçdaroğlu kanadını bir hayli kızdırdı. Takvim.com.trnin ulaştığı kulis bilgisine göre Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde olağanüstü bir hazırlık var. Kılıçdaroğlu ekibini toplayıp peş peşe toplantılar yapıyor. Toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.