CHPde iç hesaplaşma ve entrika tavan yaptı. Kurultayın ardından tuttuğu ofislerle CHPye paralel bir genel merkez oluşturan Kemal Kılıçdaroğlunun intikam için attığı somut adımlar ve TBMM İdare Amirliğini ele geçirmesi CHPnin kadrolu tetikçilerini tutuşturdu. Amiral eskisi Türker Ertürk, CHP başarısız olsun, Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu başarısız olsun da kurultayı toplayalım. Biz başa gelelim diye çalışanlar var sözleriyle Kılıçdaroğlu ve ekibini hedef aldı. Kılıçdaroğlunu yerden yere vuran Ertürk, Köşeye çekil, balık tut, torunlarını kucağına al. Bence bunlarla uğraş. Ofis açıyor olman doğru değil dedi.