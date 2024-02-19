CHPde olağanüstü kurultay çanları çalıyor. Genel Merkezde ise panik havası hakim. Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan odaklı intikam hamlelerine hız verdi. Sahaya inen Bay Bay Kemal, Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlunun ekibi ise Kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı çıkışı yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 1 Nisanı bekleyen ekip varsa çok beklerler! diyerek açık açık Kılıçdaroğluna ve parti içindeki Kemalci kliğe rest çekti. Aday belirleme sürecinde yaşananlar üzerinden İmamoğluna yandaşlarına vuran Özel, parti içine de tehditler savurdu.