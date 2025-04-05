CHP, 6 Nisan’da yapılacak olağanüstü kurultay öncesi tam anlamıyla iç savaşa sahne oluyor. Kılıçdaroğlu’nun kurultayların iptal edileceğini düşünerek çekilişi sonrası boşalan güç alanında Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisine kapsamlı bir operasyon başlatarak Özgür Özel’in hakimiyetini kırmayı hedefliyor. Salıcıya bazı il başkanları ve Kılıçdaroğluna yakın bazı vekillerin destek verdiği öğrenildi. Ekrem İmamoğlu cephesi de PM listesine hakim olma planları yapıyor. İmamoğlu cezaevinden düzgün liste yapın talimatı gönderirken Özelin soluğu partinin derin aklı Önder Sav’ın yanında aldığı öğrenildi. Sav, İmamoğlu’na karşı Divanı Tekin Bingöl’e ver diyerek Özel’e açık uyarıda bulundu. Takvim.com.tr olağanüstü kurultaya saatler kala CHPde yaşanan güç savaşının detaylarına ulaştı...