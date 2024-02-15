CHP gerilim dolu olağanüstü günlerden geçiyor. Aday belirleme sürecinde kaos tavan yaparken, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlunun tanıtım toplantısına katılmayarak tavrını ortaya koydu. Öte yandan aday isimlerinin duyurulmasına müteakip istifalar baş gösterdi. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Merkezinde olağanüstü kurultay çanları çalmaya başladı. Ekrem İmamoğlu güdümündeki Saraçhane bloğunun muhtemel seçim yenilgisi sonrası kurultay hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Tuttuğu ofislerle CHPye paralel bir genel merkez oluşturan Siyaseti bırakmadım diyerek hem Özel hem de İmamoğluna mesaj gönderen Kılıçdaroğlunun da 1 Nisanı iple çektiği biliniyor.