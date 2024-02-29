Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHPde 1 Nisan sancısı giderek artmaya devam ediyor. İntikam hazırlıklarını sürdürerek olağanüstü kurultay için kolları sıvayan Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında bomba açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik davetlerin olduğunu ancak katılmanın doğru olmayacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, siyasete dönmek için ise 1 Nisan’ı işaret etti. Yerel seçimlerde CHP’nin başarısız olması durumunda, Kemal Kılıçdaroğlu başarısızlığın tartışılacağını ve masaya yatırılıp değerlendirileceğini açıkladı. Öte yandan Özgür Özele Lütfü Savaş göndermesinde bulunan Kılıçdaroğlu, Lütfü Savaş çok yıpratıldı. Aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız. Bu kadar yıpratılması doğru değil ifadelerini kullandı.