CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Martta olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurmuştu. Olağanüstü kurultay kararını devam eden soruşturmaları gerekçe gösteren 3 isim mahkemeye iptal başvurusu yaptı. Başvuruyu yapanların arasında CHPnin Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş da bulunuyor. Takvim.com.trnin Lütfü Savaşın yakın çevresinden edindiği bilgilere göre şaibeli kurultaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması ile birlikte 17. 31. ve 40. Ankara Asliye Hukuk Mahkemelerinde 3 davanın sürdüğü bildirildi. Öte yandan şaibeli kurultaya ilişkin Batman delegesi Yılmaz Özkanat tanık sıfatıyla ifade verdi.