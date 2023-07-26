CHPdeki Parti Meclisi toplantısında deyim yerindeyse kan gövdeyi götürdü. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerini belirlemek için kurulan ve CHPlilerden oluşan komisyonu suçlarak Ahbap çavuşlarını ve siyasi yakınlarını yazdılar dedi. Bunun üzerine Veli Ağbaba, Suçu bize atmayın. Yakınlardan söz ediyorsanız Faik Öztrakı niye MYKya aldınız? En çok Öztrak yazdı” şeklinde çıkıştı. Öte yandan PM toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Zoom cuntacıları için hainler dendi, istifaları istendi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.