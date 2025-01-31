CHPde ön seçim krizi patlak verdi. Ekrem İmamoğlu bu sabah yayımladığı video ile daha aday yoklamasına girmeden adaylığını ilan etti. Saraçhane Bülbülleri İmamoğlu Yavaşa karşı ilk raundu kazandı söylemleri geliştirdi. Özgür Özeli yalanlayan Mansur Yavaşın ise basın toplantısı düzenleyip ön seçime karşı olduğunu duyurması bekleniyor. Yavaşın kurmaylarından ise anket önerisi geldi. Adayın 50 bin kişilik ölçümün temel alındığı anketlerle belirlenmesi istendi. Ön seçimde İmamoğlunun aday olarak belirlenmesi halinde, Mansur Yavaşın bağımsız ya da başka partinin adayı olma ihtimali üzerinde duruluyor.