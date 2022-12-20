6lı masada adaylık krizi sürmeye devam ederken, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşenerin el ele vererek sergiledikleri adaylık tiyatrosu ortalığı karıştırmıştı. Yaşana bu gelişmelerin ışığında son olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin adaylığına karşı Meral Akşener ile birlikte hareket eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunu, yarın yapacağı grup toplantısına davet etti. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu aday benim mi diyecek? A Haberde canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında çarpıcı değerlendirme.