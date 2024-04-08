CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yavuz Donatın sorularını yanıtladı. Bayramda Başkan Erdoğanı arayacağını kendisinden randevu talep edeceğini ifade eden Özel, Nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Nereye randevu verirse oraya gelirim ifadelerini kullandı. Parti içindeki iç çekişme ve kaosu eski hastalıklar olarak tanımlayan Özgür Özel, Eski hastalıkları nüksettirecek kimsenin gözünün yaşına bakmam dedi. Bu sözler İmamoğluna yakın Saraçhane bloğu ve Kılıçdaroğlu kliğine gönderme olarak yorumlandı. Genel başkan benim mesajı vererek koltuğundaki vesayeti yıkmaya niyetlenen Özel, 20-21 Nisanda toplantı yapacağını ilan edip il başkanları ve belediye başkanlarına uyarı çekti.