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CHP'de Özel 'Özgür'leşmeye niyetli! Parti içine "Kimsenin gözünün yaşına bakmam" uyarısı | Başkan Erdoğan'dan randevu isteyecek / 08.04.24

CHP'de Özel 'Özgür'leşmeye niyetli! Parti içine "Kimsenin gözünün yaşına bakmam" uyarısı | Başkan Erdoğan'dan randevu isteyecek / 08.04.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'de Özel 'Özgür'leşmeye niyetli! Parti içine "Kimsenin gözünün yaşına bakmam" uyarısı | Başkan Erdoğan'dan randevu isteyecek / 08.04.24

Takvim 06:52
02

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu! Düşük KDV oranlarını istismar eden firmalara sıkı takip: Saha denetimleri yapılacak

Takvim 01:30
03

Meral Akşener genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı! İYİ Parti'de yeni genel başkan adayları kimler? Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu... / 08.04.24

Takvim 06:21
04

Akaryakıtta beyaz bayrak: Fiyatları düşürecek hamle: Litrede 2 TL cepte kalabilir

Takvim 04:10
05

Koltuğa oturdu CHP'lileri kovdu! DEM destekli Özer selefine savaş açtı / 07.04.24

Takvim 01:11
06

Enflasyonu Düşürme Yasası gündemde: Yerel seçim sonrası mercek altına alındı! İlk hamleyi kim yapacak?

Takvim 05:01
07

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi! / 06.04.24

Takvim 01:07
08

MİT ve Emniyetten MOSSAD'da bir darbe daha! İsrail ajanlarına Köstebek-3 operasyonu: Özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı... / 06.04.24

Takvim 06:44
09

Başkan Erdoğan imzaladı Türkiye, "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekildi: Karar Resmi Gazete'de / 06.04.24

Takvim 04:51
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