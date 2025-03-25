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CHP'de Özgür Özel "Ekrem" ağrısından kurtuldu! Mansur Yavaş'ı ıskartaya çıkarıp "Ben de yarıştayım" dedi... Kılıçdaroğlu boş durmuyor / 25.03.25

CHP'de Özgür Özel "Ekrem" ağrısından kurtuldu! Mansur Yavaş'ı ıskartaya çıkarıp "Ben de yarıştayım" dedi... Kılıçdaroğlu boş durmuyor / 25.03.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'de Özgür Özel "Ekrem" ağrısından kurtuldu! Mansur Yavaş'ı ıskartaya çıkarıp "Ben de yarıştayım" dedi... Kılıçdaroğlu boş durmuyor / 25.03.25

Takvim 03:18
02

Bakan Abdulkadir Uraloğlu internet medyası temsilcileriyle bir araya geldi: Google'a karşı yayıncılarımızın yanındayız / 25.03.25

Takvim 03:05
03

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! İmza an meselesi / 25.03.25

Takvim 05:28
04

Tek dertleri Ramazan'da mütedeyyin camia ile hesaplaşmak! CHP destekli azgın azınlık içip içip Şehzadebaşı Camii'nin duvarına işedi / 25.03.25

Takvim 03:35
05

CHP'de olağanüstü kurultaya iptal başvurusu! Özgür Özel'in çağrısı hukuksuz: 1 soruşturma 3 dava devam ediyor / 25.03.25

Takvim 07:00
06

AK Parti'den CHP'ye yolsuzluk tepkisi: Soruşturmaları iç kavgalarını bastırmak için kullanıyorlar / 25.03.25

Takvim 02:00
07

Başkan Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a sert tepki: Pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar / 25.03.25

Takvim 01:37
08

Başkan Erdoğan'dan sokak çağrısı yapan Özel'e ve vandallara sert tepki: Bunların hesabı yargı önünde sorulacak / 25.03.25

Takvim 07:03
09

Demokrasi adı altında militanlık | CHP lideri Özel Saraçhane'de Başkan Erdoğan'ın rahmetli annesine küfür ettirdi! 41 provokatöre gözaltı / 25.03.25

Takvim 07:22
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