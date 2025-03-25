CHPde Ekrem İmamoğlunun hüküm giymesi sonrası kartlar yeniden dağıtılıyor. Özgür Özel, İmamoğlunun yokluğunu fırsat bilip Cumhurbaşkanlığı yarışında ben de varım mesajı vermeye başladı. Adaylık iddiasını sürdüren ve anketleri koz olarak kullanan Mansur Yavaşı ıskartaya çıkartan Özel, DEM Partiden hem özür diledi hem de helallik istedi. Önümüzdeki sürecin Özel ve Yavaş arasındaki çekişmeye sahne olması beklenirken Kemal Kılıçdaroğlu da boş durmuyor. Takvim.com.tr siyaset kulislerinin nabzını tuttu.