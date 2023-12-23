×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
CHP'de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu gerilimi tırmanıyor! PM karıştı: İzmir'de büyük sıkıntı var / 23.12.23

CHP'de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu gerilimi tırmanıyor! PM karıştı: İzmir'de büyük sıkıntı var / 23.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP'de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu gerilimi tırmanıyor! PM karıştı: İzmir'de büyük sıkıntı var / 23.12.23

Takvim 01:29
02

Milyonların geliri artacak! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Herkesin memnun kalacağı bir rakam hazırlıyoruz"

Takvim 02:38
03

Boğaz manzaralı villada kaçak inşaat skandalı büyüyor! Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'ndan pişkin savunma! / 23.12.23

Takvim 02:28
04

Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini Takvim.com.tr'ye bozdu! Yeni partisini ne zaman kuruyor? İYİ Parti'deki istifalar, Akşener ile İmamoğlu-Yavaş savaşı ve Özgür Özel'li CHP hakkında bomba açıklamalar / 22.12.23

Takvim 05:08
05

AK Parti yerel seçimler için çalışmalara başladı! Başkan Erdoğan sahaya iniyor! Şehir şehir gezecek / 22.12.23

Takvim 02:22
06

İYİ Parti'de Mansur Yavaş depremi! Yüksel Arslan ve Atila Çelik istifa etti... Akşener'e "pazarlıktan haberin vardı" salvosu! Peş peşe görevden almalar / 21.12.23

Takvim 02:06
07

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

Takvim 02:11
08

Polatgiller gündemi yine salladı: Dilan Polat'ın yeni planı ağızları açık bıraktı! Pembe odada Engin Polat ile... / 22.12.23

Takvim 01:25
09

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den Turkuvaz Medya'daki Yerel Yönetimler Zirvesi'nde önemli açıklamalar / 22.12.23

Takvim 02:52
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı