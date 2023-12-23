Kemal Kılıçdaroğlunu devirerek CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun vesayeti altında savruluyor. İkili arasında gerilim adaylık sürecine de yansıdı. Parti çift başlılıktan rahatsız olurken PM toplantısında ortalık karıştı. Üyeler Genel Başkan Özgür Özeli adeta sorguya çekerek, İstanbul ile ilgili aday çalışmaları yürüyor, profil analizleri yapılıyor, PM’mizin haberi yok. İstanbul İl Başkanlığı aday mülakatlarını hangi yetkiyle yapıyor?” dedi. Bombanın büyüğü ise İzmir adaylığı ile ilgili... İşte detaylar...