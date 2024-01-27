CHPde devam eden iç savaş günden güne büyüyor. Ekrem İmamoğlunun eş başkan edasıyla hareket edip CHPnin elinde bulunan Antalya, Muğla, İzmir gibi illerde adayları belirlemek istemesi ipleri iyiden iyiye gerdi. Yaşanan bu kaosun gölgesinde CHP PMsi aday belirlemek için bugün tekrar bir araya geldi. Ancak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki İzmir krizi hala sürüyor. İzmir adayının ve ilçelerinin 1 Şubata kaldığı öğrenildi. Ekrem İmamoğlu İstanbul ilçe belediyelerine kendisine yakın isimleri yazdırdı.