CHP kulislerinde Özgür Özeli indirip 1 yıllığına Kemal Kılıçdaroğlunu genel başkan yapma planı konuşulurken Genel Merkeze karşı ilk somut adım geldi. Bir grup CHPli akademisyen, gazeteci ve sanatçı imza toplayıp Kaygılıyız bildirisi yayımladı. CHPyi karıştıran grup, İktidarla mücadeleye, milletle normalleşmeye evet. Normalleşmeyen herkesi bu sese ortak olmaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Peki, ana mottosu Normalleşmeme üzerine dizayn edinilen bahse konu bildirinin arkasında Kılıçdaroğlu ve sadık vekilleri mi var? Takvim.com.tr CHPyi karıştıran bildirinin arka planına ışık tuttu.