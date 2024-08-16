İBBnin şatafatın dibine vurduğu Paristeki israf partisi CHPyi karıştırdı. Masraflar şartsız bağışla karşılandı diyen İBB Sözcüsü Murat Ongunu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın yalanladı. Günaydın, Paristeki partinin masraflarını iş adamlarının şartlı bağış ile karşıladığını açık açık söyledi. Peki, Esenyurta diktiği rezidansın 17 katı kaçak olduğu için CHPli belediye ile davalık olan Halis Kahriman şartlı bağışla mı Parise götürüldü? Kaçak katların diyeti Paris sponsorluğu mu? Bu sorular kamuoyu nezdinde yanıt bekliyor.