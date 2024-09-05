Tüzük kurultayına giden CHPde ipler iyice gerildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Bu takımın teknik direktörü benim. Teknik direktör penaltı atmaz, en doğru oyuncuya attırır diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özelin teknik direktörlüğüne itiraz etti. Takım arkadaşlığı tarifi yaparak koltuğa vesayet kuran İmamoğlu Öyle takımda da mevki belirlemeye gerek yok yani! Mevki işine de katılmam dedi. İmamoğlunun Özelin izlediği politikalardan rahatsız olduğu biliniyor. Özel de İmamoğlunu Mansur Yavaşı oyunda tutarak dengeliyor.