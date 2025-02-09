CHPde dananın kuyruğu kopuyor... Parti Meclisi toplantısı öncesi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 3lüsü eteklerindeki taşları dökmek için bir araya geliyor. Özel - İmamoğlu ikilisi ön seçim diye diretirken Yavaş, aday belirlemek için erken olduğunu söyleyip anketleri işaret ediyor. Son olarak Yavaş, Özele Yedek lastik olmam resti çekti ve 50 bin ölçekli anket yaptırdı. Peki, İmamoğlu-Özel ikilisi Mansur Yavaşı ikna etmek için masaya ne getirecek? İşte CHPdeki 3lü savaş toplantısının arka planı...