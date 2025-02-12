CHPde ön seçim Ekrem İmamoğlunun baskısıyla 23 Martta yapılacak. Ön seçim ve Mansur Yavaş gündemli PM toplantısı kaotik bir havada yapıldı. Bazı CHP PM üyeleri adayın erken belirlemesini prematüre doğum olur diyerek eleştirip İmamoğluna sert tepki gösterdi. Toplantıda Özgür Özel sürprizi de yaşandı. Bir PM üyesi Genel başkan adaylıktan feragat edemez sözleriyle Özelin aday olmasını istedi. Ekremci blok ise Süreç başladı, kampanya hazır deyip aday dayatmasında bulundu. Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu İmamoğluna faul yapabilir denirken Yavaşın yol haritası da şekillendi.